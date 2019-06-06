Украинской авиакомпании запретили летать из-за небезопасности

Yanair лишилась сертификата на осуществление полетов / Фото: Yanair/Facebook

Украинская авиакомпания Yanair временно не сможет осуществлять полеты, поскольку эксперты нашли уровень безопасности пассажиров ненадлежащим.

Как сообщает пресс-центр Государственной авиационной службы, комплексная проверка выявила ряд замечаний, причем среди них были критические.

Инспекторы признали несоответствующей нормам организацию деятельности перевозчика и пришли к выводу, что данные замечание могут иметь влияние на безопасность полетов.

В результате Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата авиакомпании Yanair с 03:00 7 июня.

После устранения недостатков Yanair сможет повторно получить сертификат. Однако этому будет предшествовать очередная инспекционная проверка, которая выявит, что недостатки устранены и полеты для пассажиров будут безопасными.

Напомним, пассажирский самолет из Турции Boeing 737-400 18 мая осуществил аварийную посадку в аэропорту им. Данила Галицкого во Львове.