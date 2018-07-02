Туристический коллапс: украинские туристы не могут вылететь с Майорки

Украинцы, отдыхавшие на острове Майорка в Испании, не смогли своевременно вылететь домой. Вывозной рейс им пообещали организовать лишь 3 июля.

Украинские туристы находятся в аэропорту города Пальма-де-Майорка с 5 утра 2 июля. Туры пассажиры покупали в турагентстве Join Up, рейс должна была осуществлять украинская авиакомпания YanAir. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидца происходящего Валерию Серую.

По словам Валерии Серой, их самолет должен был улететь еще вечером 1 июля, однако турагент сообщил им о переносе рейса на утро. В отеле Валерии сообщили, что в связи с переносом рейса они с мужем могут остаться в номере до следующего утра. Однако не всем пассажирам так же повезло, говорит женщина.

"Некоторые другие пассажиры говорят, что их выселили в обед, и они до 5 утра ждали, потому что в их отеле не было мест", - отметила Валерия.

Прибыв в аэропорт, туристы сдали багаж, прошли регистрацию и таможенный контроль, но застряли в транзитной зоне.

"Здесь есть, где сидеть, очень комфортно. Есть и кафе, и магазины с бутербродами, но в аэропорту все дорого. Пол-литровая бутылка воды стоит почти 2 евро. Никакой информации относительно расселения или хотя бы относительно воды и еды никто нам не предоставляет. Другие пассажиры связываются со своими турагентами, но все предоставляют разную информацию", - рассказала Валерия.

Около обеда один из турагентов сообщил пассажирам, что только на следующий день, 3 июля, туроператор осуществит вывозной рейс из Пальмы-де-Майорки. Также туристам пообещали жилье и питание. Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Join Up Екатерина Резниченко. Она также пояснила, что туроператор не имеет доступа к транзитной зоне, где находились пассажиры, поэтому их питание и предоставление воды там должна обеспечить авиакомпания.

По состоянию на 16:30 пассажирам начали возвращать багаж и организовывать поселение в гостиницах. С представителями авиакомпании связаться не удалось.

Напомним, из аэропорта столицы Грузии Батуми уже на протяжении более суток не могут вылететь 48 туристов из Николаева, среди них 19 детей и два травмированных человека.

Также в Киеве несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми. Ранее свыше 300 человек не могли на протяжении нескольких суток вернуться в Украину из Туниса.