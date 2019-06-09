Молния умертвила мужчину и его коня под Ровно

Молния убила мужчину и его коня под Ровно / YouTube

Во время сильной грозы в Ровненской области произошла ужасная трагедия – на поле от удара молнии погибли мужчина и его лошадь.

По информации, мужчина работал на поле, когда внезапно началась гроза. Он сразу же сел на подводу и отправился домой в село.

Впереди телеги на машине ехал зять мужчины, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда зять остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – мужчина и конь уже лежали без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть, передает ТСН.

Напомним, ранее сообщалось, га Тернопольщине в жилом доме взорвалась шаровая молния.

Также ранее под Одессой удар молнии стал причиной пожара в школе.