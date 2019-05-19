На Тернопольщине в жилом доме взорвалась шаровая молния, опубликованы фото

В селе Джурин Тернопольской области во время грозы 18 мая в дом залетела шаровая молния. И там взорвалась.

Она попала в жилище через систему вентиляции, уточнили в пресс-службе регионального управления Нацполиции.

На тот момент в доме находились 7 человек, включая пятерых детей. К счастью, никто не пострадал. И детей, и взрослых осмотрели медики, после чего отпустили всех домой.

В то же время обесточены 86 населенных пунктов в Хмельницкой и Черкасской областях остались обесточенными из-за грозы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в прошлом году об угрозе нашествия шаровых молний предупреждали в августе.

Что касается прогноза на этот год, то синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине сложная погода с опасными метеоявлениями вплоть до смерча возможна на северо-западе, в частности, в Винницкой области.