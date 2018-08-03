Украинцев предупредили о нашествии опасного природного явления в августе: видео

В начале августа южные и восточные области Украины могут оказаться под угрозой нашествия шаровых молний.

При этом вероятное нашествие окончательно неизученного природного явления связывают с изменениями в атмосфере, говорится в материале ТСН.

Кроме того, журналисты также дали советы и рекомендации, каким образом можно уберечься от молний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве молния попала в телебашню.

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