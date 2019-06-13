В Борисполе мужчина в пьяном угаре зарубил топором своего собутыльника и закопал его в огороде

Мужчина жестоко убил своего знакомого топором / kv.npu.gov.ua

Под Киевом в городе Борисполь в пьяном угаре мужчина зарубил топором своего знакомого, а тело закопал у себя в огороде.

В полицию поступило сообщение об исчезновении одного из местных жителей, говорится на сайте ГУ Нацполиции.

К участковому инспектору Романа Цыбе поступила информация, что к исчезновению разыскиваемого причастен один из местных жителей.

Правоохранители установили, что 49-летний мужчина в вечер убийства отправился к своему знакомому распивать спиртные напитки. Словесный конфликт между ними перерос в физическое насилие – хозяин дома нанес топором удары, несовместимые с жизнью. Мужчина тачкой перевез тело в конец своего огорода и закопал.

Подозреваемым оказался 52-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Правоохранители возбуждили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее в Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего.