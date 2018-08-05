"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего

Та самая сабля

В историческом районе столицы Украины, сильно пьяный и размахивающий саблей мужчина совершил нападение на молодого прохожего.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице сообщества «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook.

«Вот - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, «белочка» зашла в гости», − говорится в тексте. По данным очевидцев, мужчина подбежал к молодому парню и ударил его саблей в лоб, а затем еще и в предплечье. Cейчас «саблист» задержан правоохранителями. Проводится выяснение обстоятельств инцидента.

Нападавший

Пострадавший

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье полицейские со стрельбой обездвижили мужчину с топорой.