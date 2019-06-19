Названа предварительная версия гибели Тымчука

Дмитрий Тымчук / УНИАН

Предварительная версия гибели нардепа Дмитрия Тымчука – сведение счетов с жизнью. Об этом Главреду рассказали источники в правоохранительных органах.

"Действительно, был один выстрел. И сейчас рассматривается три версии, в том числе и неосторожное обращение с оружием. Но более вероятна третья версия о суициде, это подтверждает и обстановка в квартире", - рассказал Главреду собеседник.

Но уточнил, точная причина смерти будет установлена после результатов судебно-медицинской и баллистической экспертиз.

Через неделю нардепу от Народного фронта Дмитрию Тымчуку должно было исполнится 47 лет. Официально он женат и не имеет детей. Именно супруга Анна, пишут СМИ, сообщила в больницу о том, том что с Дмитрием случилась беда.

В полиции считают, что Тымчук мог свести счеты с жизнью. Одной из причин мог быть вопрос самореализации: Дмитрия не включила в списки ни одна из партий, которая намерена брать участие на предстоящих парламентских выборах.

По словам сожительницы, Тымчук не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Выпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда девушка находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок. Она зашла, он лежал на полу с пулевым ранением в голову.

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В соцсетях Дмитрий не писал ничего о себе и семье. Мы выяснили, что брак у нардепа не первый. И во Львове у него есть сын – парень учится во Львовском университете на кафедре зоологии, выкладывает снимки птиц и природы. И судя по фото, очень похож на отца.

Тымчук родился в России, детство провел в Бердичеве Житомирской области, в Киеве он жил в новостройке на бульваре Перова.

Ранее стало известно, куда именно попала смертельная для Тымчука пуля.

Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.