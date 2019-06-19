Стало известно, куда именно попала смертельная для Тымчука пуля

Тымчук попал себе прямо в голову / УНИАН

Нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук застрелился во время чистки наградного пистолета 19 июня.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко рассказал, что эксперты установили, куда именно попала пуля, сообщает Страна.

Тымчук получил смертельное ранение из травматического пистолета Форт-17Р в лобную часть над левым глазом.

"На данный момент группа еще работает. Предварительно: был один выстрел, ранение в лобную часть над левым глазом", - сказал Кононенко.

Правоохранители не исключают, что происшествие может быть просто несчастным случаем и Тымчук мог застрелиться - ведь он правша, а ранение пришлось на левую сторону головы.

Тело покойного до сих пор остается в квартире, сообщил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа.

Отметим, в полиции назвали три версии гибели Тымчука.

Читайте такжеДмитрий Тымчук застрелился: версии правоохранителей, чем был известен нардепРанее сообщалось о том, что Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.