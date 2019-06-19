Был угнетен и выпивал: в полиции считают, что Тымчук мог свести счеты с жизнью

19 июня 2019, 16:57

Нардеп прострелил себе голову из наградного пистолета.

Дмитрий Тымчук
Правоохранители рассматривают три версии смерти Дмитрия Тымчука, одна из них-самоубийство / Главред

Нардеп, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, который выстрелил себе в голову во время чистки наградного пистолета, мог совершить самоубийство.

Тымчук, по словам сожительницы, был угнетен и в трагичное утро не спал с 4 часов, и крутил в руках пистолет, рассказал источник в полиции Стране.

"Со слов сожительницы, Тымчук не спал с 4 утра. В последнее время он был угнетен. Выпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать. Ходил крутил, и когда девушка находилась на кухне, а он в комнате - прогремел хлопок. Она зашла, он лежал на полу с пулевым ранением в голову. На входе есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было", - рассказал источник.

Считает, что нардепа могли довести до самоубийства и председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

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В комментарии Обозревателю он заявил, что такой опытный военный, как Тымчук, не мог небрежно обращаться с оружием.

"Могли принудить к самоубийству – этого я не исключаю. Убийство тоже не исключаю. Но только не небрежное обращение. Я усматриваю здесь однозначную заинтересованность власти, которая уходит. Чтобы убрать людей, которые владеют серьезной информацией", - заявил Уманец.

Напомним, 19 июня около полудня Тымчука обнаружила мертвым в квартире его жена. Смертельное ранение прямо в голову нардеп нанес себе во время чистки наградного пистолета.

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Дмитрий Тымчук
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