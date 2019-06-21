Гибель Тымчука: стало известно, когда и где простятся с нардепом

С Тымчуком простятся 22 июня / УНИАН

22 июня состоится церемония прощания с нардепом, координатором группы Информационное сопротивление Дмитрием Тымчуком.

Прощание с политиком пройдет в киевском Доме Офицеров по адресу ул. Грушевского, 30\1. Время церемонии — с 10.00 до 11.00 часов, сообщила группа Информационное сопротивление.

Похороны состоятся в тот же день, в городе Бердичев Житомирской области.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня в квартире. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что Тымчук случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. В полиции назвали три основные версии причины гибели политика — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Позже СМИ писали, что политик не чистил пистолет, а "игрался" им.

Тымчук был народным депутатом VIII созыва от партии Народный фронт. Кроме того, он являлся координатором группы Информационное сопротивление, а также руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Ранее в прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука.