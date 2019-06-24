Порошенко предложил поменять название Грузии

Петру Порошенко не дают покоя вопросы геополитики / Reuters

МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, считает экс-президент Украины Петр Порошенко.

"По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело", - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко также заявил о полной солидарности с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией и отметил важность помощи стране, которая так же, как и Украина, много лет борется с российской агрессией.

"Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!", - добавил украинский экс-президент.

Напомним, ранее в МИД Грузии уже предлагали называть страну Георгией.