Морскую охрану Украины усилят 20 французских патрульных катеров

Украина получит 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 / ocea.fr

Франция передаст Государственной пограничной службе Украины 20 патрульных катеров.

В частности, Морская охрана Украины получит 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Кроме того, между Киевом и Парижем идет диалог по производству катеров, пишет tass.ru.

Они могут комплектоваться различными боевыми модулями, а также досмотровой лодкой. Катера предусматривают экипаж 13 человек.

Напомним, ранее украинские моряки испытали переданные США подержанные катера класса Island.