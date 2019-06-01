Украинские моряки испытали переданные США подержанные катера класса Island

Рабочая группа ВМС Украины вместе с иностранными коллегами проводят завершающие стадии испытаний катеров ВМС ВС Украины типа Island, переданных в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

В частности, проходят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судов после их дооборудования новейшими системами и механизмами, сообщает командование ВМС Украины.

30 мая из бухты Арундле. Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольный выход патрульный катер Славянск (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

8 июня ожидается прибытие украинских экипажей в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от США еще два катера класса Island.