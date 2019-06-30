Ушла легенда: в Одессе скончалась народная артистка Украины Евгения Дембская

Евгения Дембская / muzkomediya.com

В Одессе на 99-м году жизни умерла народная артистка Украины, кавалер Ордена княгини Ольги, почетный гражданин города Евгения Дембская.

"С 1953 года Евгения Михайловна Дембская сыграла на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного более 200 ролей, отдавая весь свой талант и душевные силы любимому зрителю, театру и ученикам", - сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Как сообщили в театре, жизнь и творчество артистки неразрывно связаны с Одессой, где в театре музкомедии отыграла 72 сезона.

Отмечается, что Дембская родилась и выросла в Киеве, там же в 1939 году окончила музыкальное училище. В 1940-1945 годах была солисткой Киевского театра малых форм. Выступала вместе с легендарным Михаилом Водяным еще как солистка Львовской филармонии. В 1946 году окончила Львовскую консерваторию и тогда же стала одним из основателей Львовского театра музыкальной комедии.

Вместе с этим театром в 1953 году переехала в Одессу и все последующие годы была ведущей солисткой Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

"В театре Евгения Дембская сыграла около 200 ролей в классическом и современном репертуаре. Актриса также успешно снималась в кино. Самая популярная кинороль — Лариса в фильме "Белая акация" (1958 г.). Среди театральных ролей Дембской - Розалинда в оперетте Штрауса "Летучая мышь", Жюстин в "Жюстина Фавар" Оффенбаха, Голда в "Скрипач на крыше" Бока и другие", - сообщили в театре.

В 1960 г. Дембской было присвоено звание заслуженной артистки Украины, в 2000 г. — народной артистки Украины. В 2007 году Дембская была удостоена ордена княгини Ольги III степени. 18 июня 2013 года Дембской было присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы".

В 2017 г. Дембская установила два рекорда Украины: она стала человеком, который больше всего времени, а именно 70,5 лет проработал в одном коллективе, а также как самая старейшая из работающих актрис - на день установления рекорда ей было 96,5 лет.

Напомним, ранее стало известно о смерти актера Андрея Харитонова.