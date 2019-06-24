Андрей Харитонов умер: назвали причину смерти

Андрей Харитонов / hotspur.ru

Андрей Харитонов умер после долгой борьбы с раком желудка.

Харитонов боролся с заболеванием последние несколько лет и сделал много операций, сообщает Пятый канал.

За это время, мужчина перенес шесть операций, причем шестая операция была в январе 2019 года. После этого его состояние все ухудшалось.

По данным телеканала РенТВ, Харитонов тратил на лечение все свои доходы и сбережения, но, как оказалось, вылечиться не удалось.

О смерти Андрея Харитонова ночью 23 июня на 60-м году жизни ранее сообщил режиссер Виталий Манский.

Позднее данную информацию в фейсбуке подтвердила супруга актера Ольга Смирягина. По ее словам, Харитонова похоронят в Киеве.