Андрей Харитонов умер: назвали причину смерти

Советский и российский актер родом их Украины Андрей Харитонов уже много лет боролся со смертельным недугом.
Андрей Харитонов умер после долгой борьбы с раком желудка.
Харитонов боролся с заболеванием последние несколько лет и сделал много операций, сообщает Пятый канал.
За это время, мужчина перенес шесть операций, причем шестая операция была в январе 2019 года. После этого его состояние все ухудшалось.
По данным телеканала РенТВ, Харитонов тратил на лечение все свои доходы и сбережения, но, как оказалось, вылечиться не удалось.
О смерти Андрея Харитонова ночью 23 июня на 60-м году жизни ранее сообщил режиссер Виталий Манский.
Позднее данную информацию в фейсбуке подтвердила супруга актера Ольга Смирягина. По ее словам, Харитонова похоронят в Киеве.