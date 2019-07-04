"Обращаюсь лично к Порошенко": Корбан выиграл в Европейском суде иск к Украине

Геннадий Корбан доказал, что его права в Украине были нарушены / УНИАН

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего главы партии Укроп Геннадия Корбана в Украине, в котором было указано о нарушении его прав во время уголовного процесса в 2015-2016 годах.

"Следующий шаг - я подаю жалобу в расширенную палату ЕСПЧ с тем, чтобы доказать политическое преследование меня как лидера политпартии Укроп на тот момент", - сообщил Корбан в Facebook.

Также решение ЕСПЧ по делу "Корбан против Украины" от 4 июля опубликовано на сайте суда.

Экс-политик заявил, что не будет настаивать на выплате компенсации от государства, так как считает это "неправильным".

Читайте также"Патриотка за жидовский счет". Геннадий Корбан ответил активистке "Правого сектора""Да потому что, обращаюсь лично к Порошенко, Грановскому, Кононенко и Шокину, как к заказчикам и исполнителям моего преследования. К людям, которые нанесли мне материальный, моральный и физический ущерб. Господа, у вас есть время, чтобы сделать мне предложение и компенсировать утрату. Не в порядке откупных, а вместо государства, которое вы использовали в личных целях для моей травли", - написал он.

В 2016 году бывшего лидера партии Укроп Геннадия Корбана приговорили к 1,5 годам тюрьмы условно за похищение в 2014 году тогдашнего главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка.

Также Корбан проходил подозреваемым в делах о хищении средств из своего благотворительного Фонда обороны страны и о похищении секретаря Днепропетровского горсовета Александра Величко.

Весной 2016 года политика отпустили под домашний арест, а летом разрешили выехать на лечение в Израиль, в связи с чем его мера пресечения была изменена с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.