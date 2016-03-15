Суд отпустил Корбана под домашний арест: прокуратура обжалует решение

Во вторник, 15 марта, Днепровский райсуд Киева освободил экс-председателя политсовета партии УКРОП Геннадия Корбана под домашний арест, прокуратура обжалует соответствующее решение.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента и прокурора Александра Галинченко.

В то же время адвокат политика Оксана Томчук уточнила, что избранная ее подзащитному мера пресечения будет действовать до 15 апреля.

"На него возложена обязанность круглосуточно находиться по месту жительства без ношения электронного браслета", — отметила юрист.

По ее данным, сегодня Корбана под конвоем должны доставить по месту жительства в Днепропетровск. Между тем Галинченко утверждает, что суд безосновательно изменил меру пресечения политику с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, 31 октября 2015 года СБУ задержала Геннадия Корбана в Днепропетровске, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы. Узнать больше о деле политика можно здесь.