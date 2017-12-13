Политик Геннадий Корбан вернулся в Украину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил в среду мэр Днепра Борис Филатов.

"Он вернулся. Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину. Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо", - написал мэр Днепра.

В 2016 году бывшего лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана приговорили к 1,5 годам тюрьмы условно за похищение в 2014 году тогдашнего главы Госагентства земельных ресурсов Сергея Рудыка.

Также Корбан проходил подозреваемым в делах о хищении средств из своего благотворительного "Фонда обороны страны" и о похищении секретаря Днепропетровского горсовета Александра Величко.

Весной 2016 года политика отпустили под домашний арест, а Летом разрешили выехать на лечение в Израиль, в связи с чем его мера пресечения была изменена с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.