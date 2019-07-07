Командующий ВМС рассказал, когда Украина получит патрульные катера США

Украина получит катера типа Island

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил о том, что два американских патрульных катера типа Island прибудут в Одессу до конца сентября.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что корабли уже прошли испытания, а будущий экипаж отправляется на обучение.

"Я недавно проводил инструктаж двух будущих экипажей этих катеров. Они отбывают в Соединенные Штаты и до середины сентября должны освоить эти катера. Экипажи будут англоязычные, будут действовать фактически по стандартам НАТО. Сами катера ожидаем здесь на базе до конца сентября", — отметил Воронченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция передаст Государственной пограничной службе Украины 20 патрульных катеров.