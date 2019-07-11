"Я не черт": скандальный чиновник Годунок передумал судиться с Зеленским

Ярослава Годунка выгнали с совещания с участием Владимира Зеленского / скриншот

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок ответил на слова президента Владимира Зеленского, который назвал его чертом и разбойником.

"А как вы думаете, если я прошел революцию, ездил на войну, а мне тут какой-то, даже незнаю, как его назвать, чтобы не быть похожим на него, называет меня чертом? Граждане не черти и я не черт. Я на революцию достоинства ходил, чтобы такие как он и Янукович не позволяли себе такого поведения и обзывать при этом", - сообщил Годунок Українським Новинам.

В то же время в интервью Главкому Годунок заявил о том, что передумал судиться с Зеленским.

Он аргументировал свое решение тем, что его скандал с главой государства начали использовать пророссийские СМИ с целью провокации.

Читайте такжеЗеленский в Борисполе: почему Лукашенко-стайл президента понравится народуОн добавил, что во время президентских выборов он сам голосовал и призывал поддержать Зеленского.

Годунок заявил, что он не пойдет в СБУ, а обратится к ним с депутатским запросом, чтобы выяснить, есть ли у Службы безопасности информация, порочащая его имя.

По мнению чиновника, между ним и Зеленским возникла ситуация, которую можно решить мирным путем.

Напомним, ранее Годунок назвал Зеленского "хамлом".