"Жестокий, бесчеловечный тиран": Социологи узнали, как украинцы относятся к Сталину

Бюст Иосифа Сталина / Фокус.ua

Среди жителей Украины в общем преобладает негативное отношение к Иосифу Сталину − 40% испытывают к нему неприязнь, страх или ненависть.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

25% респондентов относятся к Сталину безразлично, 16% − положительно ("с уважением, симпатией или увлечением").

"Мудрым руководителем считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). 72% согласны с тем, что Сталин - "жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".

Далее, 61% опрошенных не считает, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин". 75% респондентов указали, что не хотели бы работать при таком руководителе страны по типу Сталина.

В КМИС заявляют, что жители Украины относятся к советскому диктатору гораздо хуже, чем граждане России. Там опросы показывают, что к Сталину позитивно относятся больше половины − 52%.

Напомним, ранее, в минувшем году социологический опрос показал, что мудрым руководителем" Сталина в Украине считают 28% населения.