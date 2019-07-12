Адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние

12 июля 2019, 17:27

Защитнику Виталия Маркива понадобилась экстренная помощь врачей.

Маркив
Виталий Маркив / УНИАН

Рафаэлле Делла Валле, адвокат военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, после оглашения приговора своему подзащитному, едва не упал в обморок.

Мужчине стало плохо прямо в зале суда, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи.

Напомним, в пятницу, 12 июля, суд города Павия (Италия) признал Виталия Маркива виновным соучастии в умышленном убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова (произошедшее во время военного конфликта на Донбассе 24 мая 2014 года возле Славянска, что на Донетчине). Украинцу назначили наказание в виде 24 лет тюремного заключения.

Кроме того, сообщатся, что суд решил направить запрос на возбуждения уголовного дела против нардепа-мажоритарщика Богдана Матковского. В 2014-м он был сослуживцем Маркива в батальоне имени генерала Кульчицкого.

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убийство суд Италия Нацгвардия война на Донбассе Виталий Маркив
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