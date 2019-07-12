"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива

12 июля 2019, 21:31

Дмитрий Ярош, которым до сих пор, вероятно, кое-где в РФ пугают детей, выступил с реально радикальным предложением.

Ярош
Дмитро Ярош / УНИАН

Дмитрий Ярош, нардеп и бывший руководитель националистической организации Правый сектор предложил захватывать приезжающих в Украину граждан Италии - в отместку за приговор с многолетним тюремным сроком, который суд в этой стране вынес военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву.

"В связи с решением итальянского "независимого" суда в так называемом "деле Виталия Маркива", предлагаю провести спецоперацию. Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. (Помощь Украинской Добровольческой Армии гарантирую). Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш самый объективный суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", - написал он.

По мнению Яроша, украинские дипломаты должны действовать куда как решительнее нынешнего

А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать более решительно как на фронте восточном, так и на западном. И наше государство должно, наконец, показать свою силу в мире. Потому что так и будем безфакторными байстрюками [незаконнорожденными детьми - Главред] в геополитике!", − подытожил он.

Напомним, в пятницу, 12 июля, суд города Павия (Италия) признал Виталия Маркива виновным соучастии в умышленном убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова (произошедшее во время военного конфликта на Донбассе 24 мая 2014 года возле Славянска, что на Донетчине). Украинцу назначили наказание в виде 24 лет тюремного заключения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков такое решение суда назвал "несправедливым  и позорным" и добавил, что оно будет опротестовано. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Италия дипломаты Дмитрий Ярош Виталий Маркив Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
21:31
"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива
21:19
"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива Фото
21:03
"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте Видео
20:41
В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль Фото
20:33
Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове
20:31
Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс
19:51
Украину хотят поделить на 102 района: названа причина
19:43
Психолог назвала главные качества любого общения Видео
19:32
"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным
19:10
Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего
19:06
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:56
"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов Видео
18:51
Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках
18:30
"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"
18:17
Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона
18:10
"Скажи ему, что он Ив Гандон": сеть "взорвало" фото прильнувшего к ушку Зеленского Богдана
17:59
Бюст раздора: от Вятровича обратились в Генрокуратуру из-за памятника Жукову в Харькове
17:43
Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране актуально
17:41
Аваков обжалует решение суда по делу Маркива
17:40
Парубий поблагодарил НФ и лично Яценюка за проведение реформ
17:36
Порошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрацию
17:35
Одесский кинофестиваль 2019: церемония открытия и красная дорожка онлайн Видео
17:33
Мурата вернул титул WBA Regular
17:30
"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива
17:27
Адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние
17:18
"Папаченко": сняли фильм об отце Василия Ломаченко Видео
17:11
Леди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному
17:06
"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист Видео
16:47
Барселона объявила о переходе Гризманна Видео
16:40
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
16:29
Серябкина занималась сексом в центре Москвы Видео
16:28
Суд Италии дал Маркиву 24 года
16:07
Украина завоевала серебро Универсиады в спортивной ходьбе
15:59
В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах
15:53
"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука Видео
15:51
Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:40
"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – Тбилиси Видео
15:33
У Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться Слуга народа
15:05
Долгая ночь: 5 фактов о приквеле Игры престолов
14:55
Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва Видео
14:53
"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ Видео
14:51
На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре Видео
14:40
Лечили от алкоголизма: Алибасова отравили специально
14:33
Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона
14:25
"Неизбирательные запреты": послы стран G7 оценили инициативу Зеленского о расширении люстрации Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять