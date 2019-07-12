"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива

Дмитро Ярош / УНИАН

Дмитрий Ярош, нардеп и бывший руководитель националистической организации Правый сектор предложил захватывать приезжающих в Украину граждан Италии - в отместку за приговор с многолетним тюремным сроком, который суд в этой стране вынес военнослужащему Нацгвардии Виталию Маркиву.

"В связи с решением итальянского "независимого" суда в так называемом "деле Виталия Маркива", предлагаю провести спецоперацию. Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. (Помощь Украинской Добровольческой Армии гарантирую). Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР / ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш самый объективный суд вынесет им приговор о пожизненном заключении", - написал он.

По мнению Яроша, украинские дипломаты должны действовать куда как решительнее нынешнего

А если серьезно, то украинская дипломатия должна действовать более решительно как на фронте восточном, так и на западном. И наше государство должно, наконец, показать свою силу в мире. Потому что так и будем безфакторными байстрюками [незаконнорожденными детьми - Главред] в геополитике!", − подытожил он.

Напомним, в пятницу, 12 июля, суд города Павия (Италия) признал Виталия Маркива виновным соучастии в умышленном убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова (произошедшее во время военного конфликта на Донбассе 24 мая 2014 года возле Славянска, что на Донетчине). Украинцу назначили наказание в виде 24 лет тюремного заключения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков такое решение суда назвал "несправедливым и позорным" и добавил, что оно будет опротестовано.