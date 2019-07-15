"Пи*дуйте, хохлы, мы все тут за Россию": в Бердянске разгорелся скандал из-за языка

15 июля 2019, 16:34

Услышав украинскую речь, охранник стал нецензурно выпровожать отдыхающих.

Огороженный пляж в Бердянске / Facebook Ярославы Гармаш

В курортном городе Бердянск Запорожской области семья киевского журналиста Вячеслава Гармаша попала в неприятный инцидент.

Как рассказала на своей странице в Facebook жена Гармаша Ярослава, они, гуляя бердянским побережьем, попросили разрешения пройти по территории частной гостиницы, ведь часть пляжа до самой воды была перегорожена.

Но персонал, который находился на территории отеля, услышав украинский язык киевлян, заявил: "Пи*дуйте, хохлы, по дороге. Это частная территория и частный пляж".

Ярослава заявила, что владельцы "частной территории" нарушают закон – ведь 50-метровая зона рядом с водоемами - это общественная территория, а отель расположен прямо на ней.

"Мы тут живем не по вашим дебильным украинским законам, мы тут все за Россию", - ответил охранник.

Гармаш отметила, что вызовет полицию, на что услышала дерзкий ответ.

"Вызывай, украинская хохлица, они здесь тоже за Россию, и ты поедешь в обезьянник", - заявил охранник.

Ранее в Кривом Роге охранник ударил журналистов за расследование о живодерстве: "хохлы о*ели", видео 18+.

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