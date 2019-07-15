Утопает в мусоре: шокирующие фото пляжного Крыма

Побережье Черного моря месяцами никто не убирает.
Аннексированный Россией Крым в разгар пляжного сезона утопает в мусоре на пляжах и в местах массово отдыха туристов.
Блогер RoksolanaToday&Крым продемонстрировала в Twitter, что полуостров постепенно заполоняют очаги бесхозяйственности.
Автор утверждает, что мусор в Крыму можно встретить повсеместно: в парках, скверах, на пляжах.
Например, в курортном городе Судак коробками, полиэтиленовыми пакетами и бутылками устлано немало отрезков побережья Черного моря.
Читайте такжеВ Крыму требуют от Украины снятия водной блокадыНе менее ужасает популярный ранее среди туристов парк-санаторий Ясная поляна. Здесь можно увидеть множество бутылок из-под алкоголя, которые не убирают за собой отдыхающие, но это мало беспокоит местную власть.
В Керчи мусором заполнены все урны, его можно увидеть в значительных количествах на пляжах. Но туристов у моря почти нет, несмотря на середину лета, теплую воду и красивые пейзажи.
Напомним, офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ Антон Литвиненко отправился в аннексированный Крым, чтобы отпраздновать со своей девушкой окончание военного вуза.