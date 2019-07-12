Эксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в Крыму

На полуострове огромные поля могут превратиться в пустыню, предупредил замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины.
На большей части территории захваченного Российской Федерацией Крыма наблюдается "чрезвычайно острый дефицит" воды.
Воды не хватает на 60% крымской территории, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаила Яцюка.
По словам собеседника, на полуострове огромные орошаемые поля находятся на грани превращения в пустыню.
"…более чем на 60% территории полуострова наблюдается "чрезвычайно острый дефицит" воды…", — сказал эксперт.
Ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин предупредил, что на полуострове из-за нехватки воды появятся города-призраки.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.