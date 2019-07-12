Эксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в Крыму

В Крыму на 60% территории "чрезвычайно острый дефицит" воды, сообщил эксперт / Reuters

На большей части территории захваченного Российской Федерацией Крыма наблюдается "чрезвычайно острый дефицит" воды.

Воды не хватает на 60% крымской территории, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на замдиректора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаила Яцюка.

По словам собеседника, на полуострове огромные орошаемые поля находятся на грани превращения в пустыню.

"…более чем на 60% территории полуострова наблюдается "чрезвычайно острый дефицит" воды…", — сказал эксперт.

Ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин предупредил, что на полуострове из-за нехватки воды появятся города-призраки.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.