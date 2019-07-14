Офицер ВСУ отпраздновал выпуск из вуза в аннексированном Крыму

Офицер ВСУ с девушкой рванул в Крым / Фото: Facebook/Анастасия Гончар

Офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ Антон Литвиненко отправился в аннексированный Крым, чтобы отпраздновать со своей девушкой окончание военного вуза.

"Литвиненко стал офицером и поехал вместе с любимой отмечать это … в оккупированной Россией Крым, на мыс Тарханкут. Его девушка сама выложила в себя фото с геолокации с полуострова", - сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко.

Автор поста отмечает, что поездка на аннексированный полуостров была для офицера ВСУ не только непатриотичной, но и весьма рискованной. По его словам, Литвиненко могли задержать и захватить в плен, как украинского военнослужащего, что впоследствии имело бы пагубные последствия для всей страны.

"Когда они отправлялись туда, то обходили посты наших пограничников. Затем давали документы оккупационным войскам РФ. Может еще показывали, что с собой имеют и какие фото есть в телефонах. И только после этого заехали в Крым. Сейчас Антон и Анастасия вернулись на подконтрольную нам территорию, поэтому я публикую этот пост, когда угроза плена миновала. Но его там спокойно могли бы арестовать. Упрятать за решетку. Замучить. Убить. За то, что гражданин Украины и еще и военный. Хорошо, что обошлось", - констатировал Стерненко.

Напомним, после аннексии Крыма Россией, жители полуострова стали повсеместно жаловаться, что пляжная полоса на побережье катастрофически сокращается.