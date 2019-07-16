Петр Порошенко довел женщину до слез в поезде одним своим видом

Петр Порошенко и учительница Валентина / кадр из видео

Экс-президент Петр Порошенко на своей странице в соцсети фейсбук опубликовал видео встречи с учительницей, которая поддерживает его политические инициативы.

Он отметил, что встреча оказалась неожиданной и очень трогательной, произошла она в поезде Киев - Львов.

Во время следования к Порошенко подошла учительница украинского языка из Полтавской области и поблагодарила бывшего главу государства за прошедшие пять лет.

"Такой приятный сюрприз, хочется поклониться от имени нашей семьи", - говорит учительница Валентина, после чего кланяется Петру Порошенко.

"Вы столько сделали за пять лет... Я простая учительница украинского языка, муж уехал в Польшу по безвизу, это благодаря вам. Армия, мова, вира... томос... это просто... - произносит женщина и утирает слезы. - Мы поддерживали вас на всех выборах, муж, сын. Мы очень благодарны вам. Так держать! Не опускать руки!", - подбодрила она лидера Европейской Солидарности.

Напоследок женщина попросила сфотографироваться, чтобы показать совместное фото своим коллегам, уточнив, что она очень горда произошедшей встрече. В ответ Порошенко уточнил, что для него очень важна такая поддержка и подбодрил учительницу, назвав ее "молодец".