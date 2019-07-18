Обиделись из-за погрома Российского центра: Следком РФ шьет дело главе ОУН

Николай Коханивский / Facebook Микола Коханівський

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении главы добровольческого движения "Организация украинских националистов" Николая Коханивского.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Коханивского обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета.

Российские следователи заявляют, что 18 февраля 2018 года участники ОУН и других украинских националистических организаций "под руководством Николая Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения". В связи с эти открыто дело по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В ходе расследования следствие якобы "получило неопровержимые доказательства" того, что Коханивский распространил в Интернете видеообращение, в котором "публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры".

Российский следком возмущен тем, что "радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности". Поэтому в России уверены - киевские власти "покровительствуют агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам".

Напомним, в марте 2019 года в России Украинский институт национальной памяти обвинили в распространении "ксенофобии и неонацизма".