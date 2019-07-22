Запрет ВКонтакте и Яндекса: Данилюк высказался по поводу санкций против соцсетей РФ

В Украине против соцсетей РФ продолжают действовать санкции / Reuters

Кабинет министров вместе со Службой безопасности и Национальным банком осуществляет реализацию и мониторинг санкций в отношении российских социальных сетей в Украине, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Таким образом он отреагировал на увеличение количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины.

В соответствующем письме в адрес Кабмина, СБУ и НБУ, Данилюк уточнил механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений.

Читайте такжеВо ВКонтакте новый баг: тысячи личных аудиосообщений стали доступны постороннимВ частности, согласно закону "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются СНБО исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка.

Кроме того, в СНБО указывают на то, что реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - подчеркивается в письме за подписью Данилюка.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте.