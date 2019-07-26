"Облом оккупантов": в Крыму на репетиции парада в море "умер" БТР, опубликовано видео

В Севастополе на репетиции парада оккупантов в море обломался плавающий БТР / Скриншот

В захваченном Российской Федерацией Крыму — в Севастополе — на репетиции парада ко Дню Военно-морского флота РФ в Черном море "умер" плавающий бронетранспортер.

В Севастополе БТР заглох возле корабля, и его отбуксировали, сообщают Крым.Реалии со ссылкой на корреспондента.

По его данным, на репетиции был еще один "облом" — в начале мероприятия на короткое время из-за технических неполадок пропала звуковая трансляция.

"Несколько БТРов произвели высадку с большого десантного корабля, стреляя из малокалиберных орудий. Один из бронетранспортеров заглох возле корабля, затем его отбуксировали в сторону…", — отмечается в материале.

Видео, на котором запечатлена буксировка заглохшего в море БТРа

Напомним, День Военно-морского флота России отмечается 28 июля.

Ранее сообщалось, что 4 мая в Крыму оккупанты репетировали пароды к 9 мая — советскому и российскому празднику День победы, в этот день отмечается победа Красной армии над нацистской Германией.