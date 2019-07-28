Яценюк поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси

Яценюк подчеркнул, что это день, когда украинцы выбрали свободу и человеческое достоинство / Народный фронт

"День Крещения Киевской Руси – праздник цивилизационного, ценностного и морального выбора украинцев", - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что впервые в истории украинцы отмечают этот день со своей, признанной Автокефальной Православной Церковью.

"День, когда мы отвергли идолопоклонство и рабство и выбрали свободу и человеческое достоинство. Этим путем идем, пойдем и никто нас с него не свернет", - написал Арсений Яценюк.

День Крещения Киевской Руси - государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля - в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Крещение Руси - массовое крещение 988 года жителей Киева, а впоследствии других городов государства князем Владимиром Святославичем, в результате чего христианство стало ведущей религией на Руси.