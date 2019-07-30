Зеленский назначил нового начальника СБУ в Черкасской области

О новом главе силовиков Чекасчины Сергее Ходунове из открытых источников практически ничего неизвестно.
Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области Сергея Ходунова.
"Назначить Ходунова Сергея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в указе №560 на сайте президента.
Указ был опубликован 29 июля.
В тот же день указом № 559 Зеленский уволил с должности начальника СБУ Черкасской области Олега Бойко, который возглавлял облуправление спецслужбы с октября 2015 года. Ранее Бойко работал в Департаменте защиты национальной государственности СБУ, был начальником управления М (мониторинг СМИ). Пресса писала, что во время Майдана именно он стоял за планом по отключению ряда телеканалов в рамках спецопераций Бумеранг и Волна.
О новом главе УСБУ в Черкасской области Ходунове из открытых источников практически ничего неизвестно.
Напомним, в мае президент Владимир Зеленский назначил друга детства и главу своего избирательного штаба на выборах 2019 Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.