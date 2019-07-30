Украинский генерал поделился планами "достать ракетами Москву и Питер" / facebook.com

Украине нужны ракеты средней дальности, способные нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу, заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан одному из украинских изданий.

"Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть… высшее военно-политическое руководство государства должно интенсивно работать над этим", – считает он.

Россия сама развязала Украине руки, выйдя из договора РСМД (договора о ракетах средней и меньшей дальности), пояснил генерал.

Читайте такжеВ России содрогнулись от мысли, что Украина вновь станет ядерной державойБолее того, он уверен, что у Киева найдется немало "союзников и партнеров по проукраинской коалиции", с которыми украинская сторона могла активно сотрудничать в военно-технической сфере. В частности, те могли бы продавать Украине "соответствующее вооружение, военную технику и прочее".

В то же время Богдан отметил, что подобное вооружение Украине нужно лишь как способ сдерживать страну-агрессора.

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украине нужны ракеты, которые доставали бы до Урала и покрывали всю территорию России. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания, учитывая, что Россия разместила на нашей границе "Искандеры" дальностью до 500 километров, отметил генерал-лейтенант запаса.

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. Он подчеркнул, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

3 июля 2019 президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил закон о приостановлении действия страной ракетного договора с США. Закон вступает в силу со дня опубликования. В документе говорится, что решение о возобновлении действия ракетного договора будет принимать президент.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне; вступил в силу 1 июня 1988 года. Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.