Путин одобрил: Россия "заморозила" ракетный договор с США

3 июля 2019, 15:15

Президент подписал закон относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Новости России — Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Россией ракетного договора с США
Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Россией ракетного договора с США / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил закон о приостановлении действия страной ракетного договора с США.

Президент подписал документ о "заморозке" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В среду, 3 июня, на Официальном интернет-портале правовой информации был опубликован закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".

Закон вступает в силу со дня опубликования. В документе говорится, что решение о возобновлении действия ракетного договора будет принимать президент.

Напомним, власти США обвинили Россию в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения. В начале марта Владимир Путин своим указом приостановил выполнение РФ ракетного договора

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

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