Мэру Запорожья приготовиться: СБУ вызвала Буряка на допрос

Владимир Буряк должен явиться в СБУ на допрос / opposition.com.ua

Градоначальника Запорожья Владимира Буряка вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу о государственной измене и подкупе избирателей.

По информации, мэра Запорожья вызвали в качестве свидетеля.

В СБУ также отметили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали ряд местных политиков.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - отметили в пресс-службе управления СБУ в Запорожской области, передает Радио Свобода.

Фамилии других лиц, которых также вызвали на допрос в СБУ, не разглашаются.

Отметим, мэр Запорожья Буряк вызов на допрос пока не комментировал.

Ранее сообщалось, экс-президент Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований на понедельник, 12 августа.

Порошенко ждут на допросе в 09:30, при этом повестка экс-президенту уже отправлена.

Читайте также"Петуха посадят, неужто придет?": названо точное время допроса Порошенко в ГБРТакже ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Госбюро расследований. Также не явился ни один из его представителей.

Руководитель ГБР Роман Труба сообщил, что столичного голову вызывали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве.

Теперь же, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Кличко направят повестку на повторный допрос.