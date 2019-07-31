Мэру Запорожья приготовиться: СБУ вызвала Буряка на допрос

31 июля 2019, 13:25

Буряк проходит как свидетель по делу о госизмене.

Владимир Буряк
Владимир Буряк должен явиться в СБУ на допрос / opposition.com.ua

Градоначальника Запорожья Владимира Буряка вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу о государственной измене и подкупе избирателей.

По информации, мэра Запорожья вызвали в качестве свидетеля.

В СБУ также отметили, что на допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали ряд местных политиков.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела", - отметили в пресс-службе управления СБУ в Запорожской области, передает  Радио Свобода.

Фамилии других лиц, которых также вызвали на допрос в СБУ, не разглашаются.

Отметим, мэр Запорожья Буряк вызов на допрос пока не комментировал.

Ранее сообщалось, экс-президент Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований на понедельник, 12 августа.

Порошенко ждут на допросе в 09:30, при этом повестка экс-президенту уже отправлена.

Читайте также"Петуха посадят, неужто придет?": названо точное время допроса Порошенко в ГБРТакже ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Госбюро расследований. Также не явился ни один из его представителей.

Руководитель ГБР Роман Труба сообщил, что столичного голову вызывали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве.

Теперь же, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Кличко направят повестку на повторный допрос.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СБУ допрос новости Запорожья Владимир Буряк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:51
В небе над Винницей пронеслась военная авиация: опубликованы фото и видео
13:35
СБУ поймало шпионившего в пользу России бывшего милиционера
13:25
Мэру Запорожья приготовиться: СБУ вызвала Буряка на допрос
13:24
Заря - Будучность: где смотреть матч, кто судьи, прогнозы букмекеров
13:19
Есть шанс обменять украинского журналиста Сущенко на Вышинского - адвокат
13:02
Голая Кардашьян показала зад на пошлом фото
13:01
Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе
12:51
25 грн/$ – далеко не предел: эксперты спрогнозировали чудесный курс доллара на август 2019 Видео
12:49
Трамп объяснил, почему не вылезает из Twitter
12:47
Эксперт рассказал, почему продолжается падение доллара
12:38
На Волыни женщина закопала новорожденного младенца: появились жуткие подробности
12:18
"Унижала сексуальное достоинство": убийца московской секс-блогерши рассказал о мотиве (видео) Видео
12:10
"Хочется постарше": Пугачева признанием шокировала Галкина Видео
12:07
"Телетрейд" — инвестируйте в успешное будущее новости компании
11:59
В Одессе скончался нацгвардеец, который выстрелил себе в голову прямо в здании суда
11:42
Рассудит Гаага: Нафтогаз подал иск против России из-за отжатых в Крыму активов
11:36
Маски-шоу на Херсонщине: грабители пытали утюгом бизнесмена и забрали полмиллиона гривен
11:33
Волочкова призналась, на какую длину раздвигает ноги Фото
11:25
Спартак расстался с еще одним бразильцем Видео
11:10
У Роналдиньо из-за долгов отобрали два паспорта
10:54
"Убийцы Гандзюк будут наказаны": в Херсоне разрисовали стены горсовета (фото)
10:40
Экс-замгенпрокурора Украины призвал убивать "всех вооруженных" на Донбассе Видео
10:37
Телеведущий разделал козла на шоу и был загноблен фанатами
10:27
Отдадут под расписку: в России озвучили сроки возвращения украинских моряков Видео
10:27
Погода в Украине испортится: на 31 июля объявили штормовое предупреждение
10:15
Экс-нардеп напугал массовым "побегом" военнослужащих из рядов ВСУ
10:15
Секта свидетелей Покращення: Порошенко еще не сошел с ума, но уже на грани мнение
10:03
Звезда вечернего Квартала сверкнула ягодицами на пикантном фото
09:59
Kasta празднует свой 9-й день рождения: цену на товары покупатель назначает сам новости компании
09:44
"Кличко не мог, он убогий": Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА ему сулили $20 млн Видео
09:24
Время для реальных соглашений между Трампом и Путиным истекло мнение
09:05
Чат с экс-губернатором Закарпатья Геннадием Москалем
09:04
В ЦИК рассказали, сколько человек уже признаны избранными нардепами
08:46
Погода в Киеве и Украине сегодня обещает холодный душ Видео
08:45
Тень Медведчука: почему кум Путина будет влиять на минские переговоры даже после ухода мнение
08:24
Лига Европы: результаты второго квалификационного раунда
08:20
Эксперт рассказал, почему и зачем Россия запустила новый фейк о малайзийском Боинге
07:39
Трамп рассказал, как США и Россия решат вопрос с гонкой вооружений
07:24
Новый майдан или перевыборы: почему команда Зеленского рискует утратить доверие всего за год мнение
07:22
Переобувание на лету: как экс-союзники Порошенко превратились в его главных критиков
06:59
На грани фола - почему Кличко должен уйти по-собственному мнение
06:47
Это уже не модно: макияж, с которым стыдно появляться на людях - фото
06:45
Виктор Лещинский: Разговоры о завершении строительства Подольско-Воскресенского моста и метро на Троещину – лишь популистские лозунги уходящих политиков
06:38
Завоюет Россию и всех ее женщин: астролог составил прогноз для Олега Винника
06:08
Как искать клад и можно ли играть свадьбу в Ильин день 2019 Видео
05:43
Нибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологи
05:29
Карпаты подписали двух легионеров
05:11
Любовник Лорак показал фото с Каролиной 18+
04:47
В помощь Нибиру: Сочи атакуют огромные летающие тараканы
04:30
Доллар дороже 30 гривен: эксперты рассказали, почему сильная гривна создает проблемы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять