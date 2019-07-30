Новый допрос Порошенко: стала известна дата и время

Петра Порошенко снова ждут на допрос в ГБР / УНИАН

Экс-президент Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований на понедельник, 12 августа.

"Вызвали на 12 августа", - рассказал источник Українських Новин в правоохранительных органах.

Он подчеркнул, что Порошенко ждут на допросе в 09:30, при этом повестка экс-президенту уже отправлена.

Напомним, ранее СМИ рассказали о новом деле против Порошенко.

Как известно, недавно Порошенко уже приходил на допрос в ГБР. После этого ветеран Азова Никита Макеев запрыгнул на авто Порошенко.

Отметим, что сам Порошенко заявил о том, что данные по уголовным делам, фигурантом которых он является, могут попадать в СМИ через главу ГБР Романа Трубу.