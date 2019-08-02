В Минрегион заявили о легализации аренды жилья

Минрегион узаконит аренду жилья / tvoya-gazeta.com

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины заканчивает работу над законопроектом о выведении из теневого бизнеса аренды жилья.

"Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилья – арендное. При этом в Украине этот показатель официально не превышает 5-10%. То есть, 90% рынка арендного жилья находится в тени…Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", – сказал министр регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что принятие соответствующего закона может снизить арендную стоимость и будет способствовать притоку инвестиций. По оценкам Минрегиона, для социально незащищенных категорий стоимость аренды может в результате упасть на 30%.

Рассматривается разделение понятия арендного жилья:

муниципальное арендное жилье, заказчиками которого являются местные власти, и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы, молодым специалистам.



арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти и предоставляться их сотрудникам.



коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании.



По данным Государственной службы статистики, в Украине средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в 2018 году составила 3352 грн. В Киеве это показатель составил 6636 грн.

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