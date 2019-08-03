"Не виделись c инаугурации": Зеленский рассказал о долгожданной встрече с родителями

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не виделся со своими родителями с момента инаугурации 20 мая.

При этом глава государства подчеркнул, что его мама каждый день ему звонит.

"Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го. Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись", - отметил Зеленский в комментарии Украинской правде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский в Трускавце встретился с избранными депутатами от Слуги народа.