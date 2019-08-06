"А мозг вам не завезли?": Украинский телеведущий поскандалил в Сети с россиянкой

6 августа 2019, 17:46

Андрей Бедняков в Instagram разместил фото с отдыха, при этом геолокация вызвала странную реакцию одной из подписчиц телеведущего.

Андрей Бедняков и Настя Короткая
Андрей Бедняков и Настя Короткая / Facebook

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков, звезда тревел-шоу Орел и решка, ненароком спровоцировал скандал в Instagram из-за того, что опубликовал фотографию с семьей на отдыхе.

Фото было сделано на Белосарайской косе в Донецкой области. На снимке он запечатлен с супругой Настей Короткой и дочкой Ксенией на фоне моря.

"Молодая, сочная, сладкая кукуруза! И мы с Ксеней" - подписал фото Андрей.

Пользователь соцсети Юлия Коваленко, которая судя по ее профилю является россиянкой, в комментарии почему-то  "присоединила" Донецкую область к России.

"Донецкая область вообще то Россия... Бедняков - пора учить географию. А то ещё чего доброго Одессу на Украину поместишь", - написала Коваленко.

Ведущий эмоционально отреагировал на комментарий: "Мозги Вам в магазин не завезли? Сходили бы проверили".

Другие пользователи также активно подключились к дискуссии:

Напомним, ведущие шоу Орел и решка Андрей Бедняков и Настя Короткая стали родителями в 2015 году. Поженились они 31 августа 2014 года в пригороде Киева. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья и родные пары. Стоит отметить, что на тот момент, влюбленные жили в гражданском браке целых шесть лет.

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Россия скандал Instagram Донецкая область Андрей Бедняков
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