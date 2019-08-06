Горы отходов и жуткая вонь: в "ДНР" город утопает в мусоре

В Харцызске мусор заполонил улицы города / twitter/den_kazansky

В оккупированном боевиками "ДНР" Харцызске коммунальные службы "забили" на горы отходов, которые скапливаются у мусорных баков, источая зловонный запах.

Фото жутких условий показал в Twitter журналист Денис Казанский.

"Хорошо в "республике". Народная власть заботится о народе Донбасса", - сьязвил Казанский.

Местные жители жалуются: из-за жары жуткий запах отходов разносится на всю округу, а вот убирать горы мусора никто не спешит.

"Город с каждым днем превращается в свалку! Дышите глубже, дорогие жители! А какая утром дымка, ммм, это что-то!", - сетуют горожане.

Сеть поразило фото мусорного бака, который стоит прямо у входа в подьезд, транслируя "аромат" прямо в окна жителей первых этажей.

"Еще лет 5 такого "развития" в лугандоне и уже сама Украина откажется принимать их обратно. там будет полнейшая разруха с озлобленным и с промытыми мозгами населением", - пишут в сети.

Ранее журналист показал фото пустынного Донецка. Также в сети показали "конец света" в Широкино - жуткие фото.