Люди там больше не живут: в Сети показали "конец света" в Широкино  - жуткие фото

Курортный поселок на побережье Азовского моря Широкино, который ранее оккупанты накрывали из тяжелых минометов, больше не манит туристов.

Отметим, Широкино находится всего в 15 километрах к востоку от Мариуполя. До войны на Донбассе там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей. Сегодня в Широкино никто не живет.

Теперь поселок больше напоминает киношную локацию конца света.

"Люди с Широкино бежали не от техногенной катастрофы, а в результате обстрелов российских оккупантов, спасая свою жизнь. Российские войска и их наемники обстреливали поселок с особой ненавистью и яростью. Вследствие "братской любви" и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в деревне", - сообщили в штабе ООС.

Сейчас Широкино выглядит устрашающе. К слову, все дома полностью разрушены и жить в них нельзя. "Убиты" и некогда многолюдные санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры.

"Все полностью поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят, сгоревшие дотла, автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов. О местной церкви вообще отдельный разговор. Оккупанты цинично обстреляли ее. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, стало известно, что в настоящее время само побережье заминировано на случай атаки с моря.

Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что боевики оставили в них минно-взрывные ловушки.

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Напомним, ранее в Сети показали фото пустынного Донецка. Фотографии Донецка, захваченного боевиками "ДНР", разместил журналист Денис Казанский.

На одном из снимков запечатлена улица, на которой нет людей, и только вдали виднеются несколько машин.

На других фото засняты не только авто, но и небольшое количество прохожих.