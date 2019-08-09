Супрун рассказала, почему Украине напрочь не нужно возвращение санстанций

Ульяна Супрун / УНИАН

На данный момент вовсе отсутствует необходимость создавать новую либо реинкарнировать старую санитарно-эпидемиологическую станцию в Украине.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовала и. о. главы Минздрава Ульяна

По ее словам, с того момента, как СЭС были предоставлены полномочия выдавать бизнесу разрешения (причем не только на продукты питания, но и на приватизацию земельных участков, капитальную застройку, а также на выводы на импортируемый товар) большая часть деятельности структуры была сфокусирована вокруг достижения прибыли.

Читайте такжеСупрун объяснила, почему "непозбувну бентегу" нужно лечить"Было вполне нормально требовать деньги за "проверки" и получения разрешений, договариваться за своих или просто разворовывать бюджетные средства. В том числе из-за ужасной неэффективности СЭС в свое время, сегодня в Украине мы имеем вспышки заболеваний", — утверждает Супрун.

И. о. главы Минздрава особо отметила, что на данный момент существует структура, выполняющая практически аналогичные функции.

"Центр общественного здоровья Минздрава является санитарно-профилактическим учреждением здравоохранения. В основном - это задачи в сфере общественного здоровья - осуществление эпидемиологического надзора, выполнение полномочий по защите населения от инфекционных и неинфекционных заболеваний, лабораторной деятельности, био-безопасности и безопасности крови", − объяснила она.

Напомним, ранее Ульяна Супрун пошла "войной" против настойки боярышника, а также объяснила украинцам, что такое здоровый вес.