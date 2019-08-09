Уволить всех, кроме себя: хитрый глава АМКУ обратился с просьбой к Зеленскому

9 августа 2019, 17:18

При этом Юрий Терентьев нашел "левое" обоснование своей просьбе.

АМКУ
Терентьев подсунул в Офис Зеленского список членов АМКУ для увольнения / УНИАН

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении всех членов комитета кроме самого руководителя.

Как пишут Наші гроші, Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете". После этого были обнародованы президентские указы об увольнении четырех членов АМКУ – Марии Нижник, Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

Наші гроші
Наші гроші

В перечень Терентьев добавил свою интерпретацию ч.1 ст.11 Закона "Об Антимонопольном комитете Украины" о том, что "государственные уполномоченные увольняются с должностей президентом". Соответствующая норма закона была введена в действие во времена Виктора Януковича. Она позволяла президенту в любой момент уволить государственного уполномоченного.

Однако в 2014 году Верховная Рада отменила эту норму, вернув прежнюю редакцию: государственные уполномоченные назначаются и увольняются президентом по представлению премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы АМКУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с инициативой уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, заявив, что "уже его уволил". 

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