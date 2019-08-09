Украина и Турция разработают ударный беспилотник нового поколения

В Украине испытали новый ударный беспилотник / СНБО

Украина и Турция совместно разработают беспилотный летательный аппарат нового поколения.

Дрон сможет вести детальную разведку с большой высоты, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Реализацией проекта займется совместное украинско-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеВ РФ взбесились из-за планов Украины купить турецкие беспилотники"Госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий", - говорится в сообщении.

Планируется, что данное предприятие объединит мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Science Technology из Саудовской Аравии вместе с партнерами из Южной Кореи, США и Украины приступила к разработке нового беспилотного бомбардировщика.