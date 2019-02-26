Украинские военные испытали модернизированный беспилотник

Spectator-М1 / Укроборонпром

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО "Меридиан" им. С.П Королева ", успешно прошел испытания на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым. В частности, была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, дрон остается незаметным для противника.

Учитывая высокие аэродинамические характеристики беспилотника, модернизация касалась систем самолета, в частности парашютной системы, которая позволила уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду, программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

Улучшена также камера дневного просмотра, введены две системы видеонаблюдения. Заменено контроллеры управления передачей видеосигнала - они теперь кодированные и в цифровом виде.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км/ч.

В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Ранее стало известно, что компания Science Technology из Саудовской Аравии вместе с партнерами из Южной Кореи, США и Украины приступила к разработке нового беспилотного бомбардировщика.