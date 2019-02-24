Украина создает вместе с США и Саудовской Аравией инновационный беспилотник

Компания Science Technology из Саудовской Аравии вместе с партнерами из Южной Кореи, США и Украины приступила к разработке нового беспилотного бомбардировщика.

Как сообщает Defence Blog, с 17 по 21 февраля в Абу-Даби прошла выставка Idex 2019, где была представлена новинка.

Авторы уверяют, что для создания новейшей техники будут использованы современные технологии и боевой опыт. Это позволит создать боевую технику, которая будет перевозить тонны оружия.

"Для поддержки операций по борьбе с повстанцами, разведывательных и поисково-спасательных операций, разведывательного наблюдения и разведки, легких точных атак, поддержки с воздуха, морского патрулирования и миссий по внутренней обороне", — описывают в компании задачи БПЛА.

Ожидается, что разработка будет иметь относительно низкую стоимость и свободно доступна на рынке. Беспилотник сможет нести противорадиационные, противокорабельные и высокоточные ракеты класса воздух-земля и управляемые бомбы. Технику оснастят бортовым оборудованием для запуска ракет с лазерным наведением.

Напомним, в РФ взбесились из-за планов Украины купить турецкие беспилотники.