Корректировщика огня в Мариуполе встретили из тюрьмы зеленкой и помидорами

15 августа 2019, 21:17

Активисты решили самостоятельно допросить приспешника боевиков.

Кирсанова встретили зеленкой и помидорами / Фото: скриншот из видео

Корректировщика огня при обстреле Мариуполя в 2015 году Валерия Кирсанова местные активисты встретили в момент выхода из СИЗО, облив зеленкой и закидав помидорами.

У Кирсанова спросили, чувствует ли он вину за содеянное. Видео опубликовано на YouTube-канале 0629comua.

Активисты интересовались, намерен ли освобожденный корректировщик возвращаться на оккупированные территории Украины.

Кирсанов вопросы проигнорировал. Однако участники акции пошли в атаку – плеснули мужчине в лицо зеленкой и забросали помидорами.

/ Фото: скриншот из видео

Освобожденный арестант пытался уйти от активистов, однако они преследовали Кирсанова вместе с журналистами и операторами телеканалов. Корректировщику кричали вслед, что он виновен в смерти огромного количества мариупольцев, в том числе малолетних детей.

Напомним, Валерий Кирсанов, который был корректировщиком огня во время обстрела Мариуполя в январе 2015 года, и был осужден на девять лет лишения свободы, вышел на свободу по так называемому закону Савченко.

Как ранее сообщалось, независимая расследовательская группа Bellingcat привела доказательства причастности российских военнослужащих к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года. Восточные кварталы города обстреляли поддерживаемые РФ боевики самопровозглашенной "ДНР" с территории, которая в тот момент находилась под их контролем.

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Мариуполь Кирсанов новости Украины
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