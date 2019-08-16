Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку

Бушуев уволился из силовых структур / Фото: Нацполиция

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев принял решение уволиться и уже забрал трудовую книжку.

В Facebook он отметил, что работа в силовых структурах – это "огромный период жизни, который сегодня подошел к концу".

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил Бушуев.

Замглавы Нацполиции признался, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

"Верю, что философию, заложенную в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

В комментариях к посту Бушуев уточнил, отвечая на вопрос, что уходит на пенсию.

/ Фото: Facebook/Константин Бушуев

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Житомирскую область, что полиция и Нацгвардия не могут справиться с янтарной мафией без изменения уголовного кодекса.

Как ранее сообщалось, во время визита в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Нацполиции Сергея Князева уволить руководителей Овручского и Олевского райотделов.